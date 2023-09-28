Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что утром 28 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, никто не пострадал. Губернатор поблагодарил российских военных за защиту.

Также он предупредил граждан, что из-за опасности самоликвидации сбитых дронов не стоит трогать их обломки и приближаться к ним.

Чиновник призвал сообщить о находке по телефону 112 и дождаться специалистов.

Накануне Старовойт также сообщал, что украинские военные обстреляли приграничные районы в Курской области. Пострадали несколько человек.

Днем ранее губернатор Курской области опубликовал кадры сбитых беспилотников-камикадзе ВСУ, которые стали трофеями бойцов-пограничников и военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.