Вооруженные силы Украины батареей гаубиц Д-20 ведут хаотичный огонь по Лисичанску и окрестностям. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, аэроразведка выявила батарею в районе села Белогоровка.

Марочко отметил, что украинские орудия имеют явные признаки изношенности, прицельный огонь из них вести вряд ли возможно.

Издание Forbes ранее сообщило, что из-за нехватки техники ВСУ начали создавать импровизированные боевые машины пехоты.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

По его словам, в сентябре было уничтожено более 17 тысяч украинских военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе 2 танка Leoprad, Chellenger, семь БМП Bradley и 51 самоходку западного производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.