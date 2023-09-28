Войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции на Купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Как рассказал Зыбинский, в полосе обороны 1-й танковой армии ВС РФ украинские войска попытались перебросить резервы из состава 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовые позиции в селе Берестовое. Данная попытка была сорвана огнем артиллерии мотострелкового полка, заявил он.

На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации также нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по украинским подразделениям в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балки Оливовский Яр, добавил он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

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