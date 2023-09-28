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В США заявили о разногласиях Госдепартамента и Пентагона в поставках оружия Украине

Politico: Пентагон и Госдеп имеют разногласия по вопросу поставок оружия Киеву

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Государственный департамент и Министерство обороны США имеют разные позиции по поставкам оружия Киеву. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Politico.

По данным газеты, высокопоставленный представитель Белого дома указал на то, что Госдеп и Пентагон обладают различными точками зрения на поставки оружия Украине. Так внешнеполитическое ведомство активно рассматривает возможности передачи новых вооружений. Подход министерства обороны к предоставлению военной помощи является более осторожным. Пентагон рассматривает поставки оружия Украине с учетом угрозы расширения конфликта.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц сейчас продолжает откладывать поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus на фоне беспокойства, что немецкие инструктора на Украине поставят Берлин в ситуацию конфронтации с Москвой.

В Берлине сейчас не исключают, что отправка военных специалистов из ФРГ в зону боевых действий серьезнее втянет Германию в украинский кризис, ухудшив отношения, в том числе с Москвой.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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