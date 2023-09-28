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В Одесской и Николаевской областях произошли взрывы, действует режим воздушной тревоги

В Одесской и Николаевской областях Украины произошли взрывы

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Shutterstock

На Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

В этих регионах действует воздушная тревога. Власти регионов объяснили звуки взрывов работой средств ПВО.

27 сентября власти перечислили последствия от взрыва в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил, что по району был нанесен удар. Он пришелся на четыре хозяйственные постройки, одна из них была уничтожена до основания.

26 сентября в центре Херсона произошли взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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