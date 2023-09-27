ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за больших потерь

Командир 123-й бригады территориальная обороны Вооруженных сил Украины поручил уменьшить число автотранспорта, который задействован в тылу на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и значительных потерь личного состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях, весь освободившийся транспорт при этом в ночное время перемещается в пункт постоянной дислокации бригады, в Николаев», — сказал он.

Источник также добавил, что водителям, которые не согласны с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны — в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра.

27 сентября Министерство обороны России показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что за последние сутки украинские войска потеряли более 45 солдат на Херсонском направлении. Кроме того, отряды ВСУ лишились трех автомобилей и одной артиллерийской системы М777 американского производства.

Накануне российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, были зафиксированы девять атак штурмовиков украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.