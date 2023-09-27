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В Германии рассказали, почему могут откладываться поставки ракет Taurus Украине

WSJ: Шольц откладывает поставки ВСУ Taurus для предотвращения конфликта с РФ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сейчас продолжает откладывать поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus на фоне беспокойства, что немецкие инструктора на Украине поставят Берлин в ситуацию конфронтации с Москвой. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Вероятную причину задержания поставок Taurus назвали немецкие чиновники.

«Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — приводит СМИ информацию собеседников.

В Берлине сейчас не исключают, что отправка военных специалистов из ФРГ в зону боевых действий серьезнее втянет Германию в украинский кризис, ухудшив отношения в том числе с Москвой.

Представитель Шольца пояснил, что еще не принят план по скорой поставке ракет Taurus.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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