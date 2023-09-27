В Кремле прокомментировали новые данные Херша насчет «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые данные американского журналиста Сеймура Херша, заявил, что теракты на «Северных потоках» так или иначе устроили Соединенные Штаты и Британия.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша. Но в основе информация, которую он опубликовал, совпадает с теми данными, которыми обладают наши спецслужбы. Тут важно, что де-факто такой теракт так или иначе был организован Соединенными Штатами и Великобританией. Они так или иначе причастны к этому террористическому акту», — заявил Песков.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия США и Норвегии в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».