В Харьковской области заявили о пресечении попыток ВСУ восстановить снабжение через Оскол

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», что в регионе российские войска не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол.
Про его словам, в последнее время украинская сторона активизировалась, применяя авиацию и тяжелую артиллерию.
«Тем не менее, все попытки восстановить снабжение через реку Оскол наши бойцы пресекают», — сказал Ганчев.
16 сентября он заявлял о серьезных боях в районе реки Оскол в Харьковской области.
20 сентября Ганчев заявил, что мост в Купянске уничтожен высокоточным ударом российских ВКС. Этот стратегически важный объект позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол.
Военный эксперт Михаил Тимошенко призвал атаковать украинские мосты в ответ на удары по Севастополю.
Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.