В Харьковской области заявили о пресечении попыток ВСУ восстановить снабжение через Оскол

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», что в регионе российские войска не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол.

Про его словам, в последнее время украинская сторона активизировалась, применяя авиацию и тяжелую артиллерию.

«Тем не менее, все попытки восстановить снабжение через реку Оскол наши бойцы пресекают», — сказал Ганчев.

16 сентября он заявлял о серьезных боях в районе реки Оскол в Харьковской области.

20 сентября Ганчев заявил, что мост в Купянске уничтожен высокоточным ударом российских ВКС. Этот стратегически важный объект позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол.

Военный эксперт Михаил Тимошенко призвал атаковать украинские мосты в ответ на удары по Севастополю.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.