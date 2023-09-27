Жители Белгородской области записали 11-летнего сына в тероборону

Семейная пара из белгородского города Губкин записала в ряды территориальной обороны своего сына. В настоящее время мальчику 11 лет, сообщает местный портал Gubtrk.ru.

В материале указано, что отец ребенка присоединился к теробороне в ноябре 2022 года и тогда же взял себе позывной «Черный». Сейчас мужчина является командиром разведывательной роты, а также занимает позицию заместителя руководителя батальона.

При этом спустя некоторое время в соответствующие отряды вступили его супруга с позывным «Кэрри» и их сын. Последнему достался позывной «Святогор», говорится в публикации.

«Ходим на все занятия. И на практику, и на теорию. Развиваем физическую подготовку, навыки тактического боя, умение ориентироваться в пространстве, обучаемся медицинской подготовке», — рассказал отец мальчика.

«Святогор», в свою очередь, назвал родителя отличным примером для подражания. По его словам, именно благодаря отцу он оказался в теробороне.

Как уточнил мальчик, учителя и знакомые полностью поддерживают его решение. Более того, он уже давно увлекается военным делом и в будущем хочет поступить в Нахимовское военно-морское училище.

Мать «Святогора» также рассказала, что вступила в ряды теробороны из-за рассказов мужа. Сначала «Кэрри» просто ходила на тренировки, чтобы быть ближе к супругу. Однако впоследствии у нее самой появился к этому интерес, пояснила женщина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов территориальной обороны.