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Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

Гладков сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром 27 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа, в результате этого пострадал один местный житель.

По словам чиновника, в момент обстрела мужчина косил траву на своем участке, он получил осколочные ранения бедра. Пострадавшего бригадой скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, в результате обстрела поврежден один частный дом — посекло крышу. Оперативные и аварийные службы уже прибыли на место, специалисты проводят подомовой обход территории, уточнил губернатор.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области.

Также в Грайворонском городском округе региона сработала система противовоздушной обороны, у села Санково был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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