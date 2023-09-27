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Названы последствия ускоренного обучения бойцов ВСУ

WSJ: поспешное обучение бойцов ВСУ приводит к поломкам западной техники

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Mindaugas Kulbis/AP

Поспешное обучение бойцов ВСУ приводит к поломкам техники на поле боя, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что западные страны активно следят за поставками оружия на Украину и их характеристиками, выявляемыми в боевых условиях. Так, результаты испытаний западного оружия в полевых условиях уже повлияли на оборонные закупки Великобритании.

Важным уроком украинского конфликта называют осознание необходимости обеспечить возможность починки гаубиц на поле боя.

Сообщается, что при постоянном использовании немецкая САУ Panzerhaubitze быстро выходит из строя. Генеральный директор компаниии-производителя этой САУ Rheinmetall Армин Паппергер объяснил это недостаточным уходом за электроникой установки, что связывают с незавершенным обучением украинских военных использованию этой техники.

«На подготовку украинских операторов было потрачено недостаточно времени, чтобы в спешке вернуть их на поле боя. Украинские артиллеристы прошли пятинедельную подготовку на Panzerhaubitze. Немецкие операторы обычно проходят обучение в течение четырех месяцев», — пояснили в издании.

До этого сенатор Хоули заявил, что власти США ничего не знают о судьбе переданного Украине оружия. По словам сенатора, у США нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, переданными Украине.

Ранее в Польше предложили запретить транзит оружия на Украину.

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Операция на Украине
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