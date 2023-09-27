Российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой рядом с Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый».

По его словам, это произошло в конце августа. В районе Курдюмовки российский бойцы позволили украинским военным подойти в район кладбища и организовать там свой наблюдательный пункт (НП). Когда они привезли туда боеприпасы, доорганизовали НП и начали выставлять миномет, тогда «Эспаньола», работавшая в том направлении, получила команду на уничтожение противника, это удалось осуществить.

«Ярый» отметил, что похожие ситуации происходили по всему переднему краю на указанном участке. Разведка выявляла подразделения ВСУ, позволяла им продвигаться до определенных точек, там где они скапливали боекомплект, в результате чего все это уничтожалось артиллерийским огнем.

Сейчас, по словам российского добровольца, задача отряда — держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.