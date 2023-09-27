Российские военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали более 200 целей на Красно-Лиманском направлении в зоне боевых действий за прошедшие восемь месяцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что боевая работа расчета ЗРК «Тор-М1» осуществляется в круглосуточном режиме. Получив задание, военнослужащие выдвигаются в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников украинских войск.

При помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» можно сбить управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Возможно уничтожить до восьми воздушных целей, используя один боекомплект ЗРК.

В Минобороны добавили, что за сбитую технику Вооруженных сил Украины расчет представили к наградам и поощрили вознаграждением.

25 сентября Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделению группировки войск «Центр» и армейской авиации удалось отразить две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.