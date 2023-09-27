Уничтожение БПЛА Global Hawk снизит опасность ударов Украины по Крыму

В черноморском регионе была создана разведывательно-ударная система, прямо участвующая в боевых действиях против России, заявил военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что американские беспилотники Global Hawk, осуществляющие полеты над нейтральными водами, необходимо считать законной целью для российских систем ПВО. Уничтожение хотя бы одного из них поможет снизить опасность ударов Украины по Крыму, пишет РИА Новости.

Анализ данных Flightradar24 показал, что США и их союзники в НАТО увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с 7 до 21 в неделю. Восточная часть Румынии используется для полетов пилотируемых разведывательных самолетов НАТО, а над центральной и восточной частью Черного моря действуют стратегические беспилотники Global Hawk.

Согласно словам Коротченко, в черноморском регионе США и их союзники создали разведывательно-ударную систему, в которой информационно-разведывательное и коммуникационное сопровождение осуществляется западными средствами на самолетах и беспилотниках, а вооруженные силы Украины выполняют физические удары. Он отметил, что так как удары Украины по Крыму невозможны без радиотехнических средств, размещенных на летательных аппаратах НАТО, все эти средства прямо задействованы в боевых действиях против России.

В связи с этим специалист указал на необходимость создания бесполетной зоны над акваторией Черного моря, где развертываются самолеты и беспилотники, осуществляющие радиоэлектронную разведку. Это поможет затруднить или исключить разведывательное обеспечение Вооруженных Сил Украины со стороны летательных аппаратов США и их союзников. При создании такой зоны российские системы ПВО получат полное право уничтожить стратегический беспилотный аппарат США Global Hawk, если он нарушит данную зону. Аналитик отметил, что с этих аппаратов управляются катера-дроны, которые используются для атак на корабли флота и Крымский мост. Такой сценарий снизит опасность новых ударов Украины по Крыму.

Коротченко также отметил, что увеличение частоты полетов разведывательной авиации НАТО, в том числе беспилотников, в черноморском регионе свидетельствует о том, что они стремятся выявить позиции российских систем ПВО в Крыму и других южных регионах, следят за движением флота и планируют удары по объектам на полуострове. Они также помогают украинским крылатым ракетам, корректируя их полет в режиме реального времени и планируя совместные удары для прорыва российской обороны.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о возможности уничтожения разведывательных самолетов НАТО. Он отметил, что во время удара по Крыму и Севастополю 22 сентября был замечен самолет-разведчик.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.