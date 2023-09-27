Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» — задался вопросом журналист.

По его словам, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге российские военные также уничтожили один истребитель МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Как отметил Репке, данная ситуация для него необъяснима.

Ранее начальник Генерального штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.

До этого бывший начальник генштаба армии Чехии генерал армии в запасе Иржи Шедивы высказал мнение, что наступление одновременно на трех направлениях стало главной ошибкой Вооруженных сил Украины во время их контрнаступления.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.