Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали о глупой ошибке ВСУ

Немецкий журналист Репке: ВСУ совершают глупые ошибки и теряют военную технику

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» — задался вопросом журналист.

По его словам, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге российские военные также уничтожили один истребитель МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Как отметил Репке, данная ситуация для него необъяснима.

Ранее начальник Генерального штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.

До этого бывший начальник генштаба армии Чехии генерал армии в запасе Иржи Шедивы высказал мнение, что наступление одновременно на трех направлениях стало главной ошибкой Вооруженных сил Украины во время их контрнаступления.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях