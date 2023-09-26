Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Херсона произошли взрывы

В центре подконтрольного украинским властям Херсона произошли взрывы

close
100%
РИА Новости

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным здания, несколько взрывов произошло в центре города.

Примерно за полтора часа до этого «Страна.ua» передала информацию о ракетной опасности для Николаевской и Херсонской областей. Утверждалось, что в этих областях была объявлена воздушная тревога.

Также было объявлено, что для Днепропетровской области существует угроза налета беспилотников.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она прозвучала в западных регионах страны.

До этого воздушная тревога на территории Украины была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее поступила информация, что в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения населения. Отмечается, что сирена звучит без остановки на протяжении около 40 минут.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях