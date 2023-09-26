В центре Херсона произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным здания, несколько взрывов произошло в центре города.

Примерно за полтора часа до этого «Страна.ua» передала информацию о ракетной опасности для Николаевской и Херсонской областей. Утверждалось, что в этих областях была объявлена воздушная тревога.

Также было объявлено, что для Днепропетровской области существует угроза налета беспилотников.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она прозвучала в западных регионах страны.

До этого воздушная тревога на территории Украины была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее поступила информация, что в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения населения. Отмечается, что сирена звучит без остановки на протяжении около 40 минут.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.