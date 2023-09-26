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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины, следует из данных онлайн-карты оповещения населения страны.

Сигналы тревоги прозвучали в 14:23 в Житомирской области и позднее распространились на все регионы.

До этого тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях, а также части Херсонской, находящейся под контролем Киева.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор полагает, что российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине — плацдарм для бомбардировщиков Су-24. Он пришел к выводу, что боевые машины, которые стреляли ракетами Storm Shadow, взлетали с аэродромов на западных рубежах Украины, в районе Львова. По его словам, в какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что российские военные ее ликвидируют.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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