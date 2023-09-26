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Минобороны России рассказало об эвакуации пострадавших от взрыва топлива

МО: авиация миротворцев РФ в Карабахе эвакуирует пострадавших от взрыва топлива

Министерство обороны России сообщило, что авиация российских миротворцев помогает в эвакуации пострадавших при взрыве топлива в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

В российском оборонном ведомстве отметили, что местные жители Нагорного Карабаха, пострадавшие после взрыва топлива на территории, которая прилегает к автодороге Степанакерт — Аскеран, эвакуируются в медицинские профильные учреждения санитарными авиационными рейсами российского миротворческого контингента.

24 сентября Министерство обороны России показывало кадры отправки в Армению колонны с мирными жителями Карабаха.

24 сентября стало известно, что жители двух сел, расположенных в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, были эвакуированы и уже прибыли в Армению. Отмечалось, что жители карабахской общины Егцахох были эвакуированы во время недавних боевых действий и изъявили желание переехать к родным, находящимся в армянском государстве.

До этого сообщалось, что порядка 120 тысяч этнических армян готовы уехать из Карабаха, не желая жить в составе Азербайджана и опасаясь этнических чисток. По словам советника президента республики Арцах Самвела Шахраманяна Давида Бабаяна, 99,9% армян Нагорного Карабаха предпочитают покинуть эти земли.

Ранее сообщалось, что правительство Армении пока не поднимало вопрос об эвакуации армян из Нагорного Карабаха.

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