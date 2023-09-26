Звуки взрывов звучат в Донецке

Звуки взрывов прозвучали в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.

Как передают корреспонденты агентства, взрывы были слышны в Ворошиловском районе, в центральной части города наблюдается задымление.

В оперативных службах региона сообщили, в Донецке сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Были ли сбиты все цели, неизвестно.

Местные жители опубликовали видео, на которых видел столб дыма.

Утром 24 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска нанесли несколько ударов по Куйбышевскому району города. По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека. Были повреждены нескольких многоквартирных домов, расположенных на улице Космонавтов, в одном частном доме после прямого попадания снаряда произошло возгорание.

Ранее ВСУ ударили по администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина.

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