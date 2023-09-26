Депутат Госдумы призвал бить по объектам НАТО в Черном море

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым, передает РИА Новости.

По словам депутата, после или во время полетов летательных аппаратов Североатлантического альянса над акваторией Черного моря происходят «странные вещи»: атаки беспилотников и ракет по Крыму. Шеремет сделал вывод, что разведывательные беспилотники НАТО координируют ВСУ, тем самым участвуя в атаках.

«Поэтому считаю, что все военные разведывательные самолеты и стратегические беспилотники стран НАТО в Черном море нужно объявить законной целью, они подлежат уничтожению, или же принуждать их к посадке», — сказал депутат.

Также он предложил признать стороной конфликта на Украине и причерноморские страны, предоставляющие беспилотникам НАТО свое воздушное пространство.

22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О происшествии первым сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По данным Министерства обороны Российской Федерации, один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет.

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что во время ракетной атаки по штабу Черноморского флота в Севастополе за работой российских систем ПВО следил американский самолет-разведчик. В период активных действий он находился в зоне барражирования в Румынии. О том, какую информацию собирал самолет-разведчик и можно ли использовать ее против России, читайте в материале «Газеты.Ru».

До этого Шеремет заявил, что власти Великобритании, оснащая Украину дальнобойными ракетами, провоцируют развязывание ядерной войны.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.