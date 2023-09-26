В Кривом Роге уточнили информацию по ночным взрывам

Глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко сообщил о повреждении предприятия в городе в результате ночной атаки беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

«Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются», — заявил Ситнеченко.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошел взрыв.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.