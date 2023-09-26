Стали известны подробности о рухнувшем в Брянске украинском беспилотнике

Беспилотник Вооруженных сил Украины, атаковавший дизельный завод в Брянске, нес на себе кумулятивный снаряд и более килограмма взрывчатки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, 25 сентября около 11 утра беспилотный летательный аппарат самолетного типа упал, не долетев 900 метров до брянского дизельного завода. Прибывшие на место специалисты обезвредили дрон. В нем обнаружили кумулятивный снаряд К3-6 и два брикета взрывчатого вещества С-4 общей массой 1,1 кг.

Все средства, которыми был начинен беспилотник, саперы уничтожили на месте, обломки переданы на экспертизу. Пострадавших нет.

25 сентября в Стародубском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. По селу Демьянки (5,1 км от границы) выпустили из РЗСО «Град» шесть реактивных снарядов калибра 122 мм.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.