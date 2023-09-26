США поставят танки Abrams Украине в ближайшие недели

Первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину, а в ближащие недели планируются очередные поставки техники. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сообщил Кирби.

Отмечается, что Соединенные Штаты пообещали Украине поставить 31 танк данного типа. При этом американские СМИ сообщали, что в первой партии будет всего 10 единиц Abrams.

Ранее политолог, военный волонтер Алексей Живов заявил, что американские танки Abrams, которые в скором времени могут появиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ), аналогичны российским Т-90. При этом, по его словам, слабым местом западной машины является газотурбинный двигатель, который сложнее обслуживать, особенно в полевых условиях.

Газета New York Times сообщала, что Украина в субботу, 23 сентября, получила первые танки Abrams. По словам представителей Минобороны США, в ближайшие месяцы Киеву передадут следующую партию таких бронемашин. При этом в военном ведомстве не назвали их точное количество.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».