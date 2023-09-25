В Запорожской области рассказали о планах ВСУ захватить ЗАЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что у Вооруженных сил Украины в планах поменять стратегию и перенаправить силы на захват Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это может произойти с приходом дождливой и холодной погоды.

Как уточнил Рогов, в то время, пока держится «нормальная» погода, украинские бойцы будут «пытаться прорвать линию обороны» на Ореховском направлении в сторону города Токмак.

«Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию...», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

До этого генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркивал, что единственной угрозой для ЗАЭС являются действия со стороны Киева.

Также Лихачев заявил, что Украина пытается запугать персонал Запорожской АЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.