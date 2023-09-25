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Российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29

Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

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militarizm.su

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в регулярном отчете о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«В Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, это произошло на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские истребители в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе Красного Лимана.

Позднее российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море.

По последней информации оборонного ведомства России, всего за время спецоперации было уничтожено 467 самолетов и 249 вертолетов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также 6759 украинских беспилотников, 11826 танков и бронемашин и др. украинской техники.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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