В Краснодоне ЛНР прозвучало несколько сильных взрывов

В городе Краснодон Луганской народной республики (ЛНР) прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram, ссылаясь на анонимный источник в правоохранительных органах и заявления очевидцев.

«Причина ЧП — либо дрон, либо заложенное взрывное устройство», — рассказал собеседник канала.

Согласно информации источника, взрывной волной в некоторых домах выбило стекла.

«Учеников ближайших школ эвакуируют», — отмечается в материале.

По данным телеканала, детей временно разместят в городских бомбоубежищах.

Информация о пострадавших пока не приводится.

В августе управление Министерства России по чрезвычайным ситуациям по ЛНР сообщило, что четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната в городе Краснодоне. По имеющимся данным, гранату принес один из постояльцев учреждения.

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