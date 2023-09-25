ВСУ атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал местный объект связи. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, подвергшийся атаке объект расположен в селе Муром Шебекинского городского округа. Оперативные службы выехали на место ЧП.

Также Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадала женщина, пассажирка автомобиля.

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины в населенном пункте были повреждены восемь частных домовладений и четыре машины, а также местная линия электропередачи.

Днем 25 сентября белгородское село Новая Таволжанка также подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Согласно заявлению губернатора Гладкова, зафиксировано прямое попадание в один из частных жилых домов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.