Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона на объект связи в селе Муром

close
100%
Shutterstock

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал местный объект связи. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, подвергшийся атаке объект расположен в селе Муром Шебекинского городского округа. Оперативные службы выехали на место ЧП.

Также Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадала женщина, пассажирка автомобиля.

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины в населенном пункте были повреждены восемь частных домовладений и четыре машины, а также местная линия электропередачи.

Днем 25 сентября белгородское село Новая Таволжанка также подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Согласно заявлению губернатора Гладкова, зафиксировано прямое попадание в один из частных жилых домов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях