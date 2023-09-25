Силы ПВО на подлете к Брянску уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Аппарат уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ», — пояснил брянский губернатор.

По его словам, никаких разрушений в регионе не было.

«Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — заключил Богомаз.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что дрон ВСУ атаковал «КамАЗ» в Белгородской области, пострадал водитель. Тогда мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской и Орловской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.