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Силы ПВО на подлете к Брянску уничтожили украинский беспилотник

Богомаз сообщил, что украинские силы пытались атаковать Брянск с помощью БПЛА

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Аппарат уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ», — пояснил брянский губернатор.

По его словам, никаких разрушений в регионе не было.

«Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — заключил Богомаз.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что дрон ВСУ атаковал «КамАЗ» в Белгородской области, пострадал водитель. Тогда мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской и Орловской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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