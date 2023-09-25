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В ДНР прокомментировали новые поставки боевой техники украинским военным

Пушилин сообщил, что новые поставки техники ВСУ были прогнозируемы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что новые поставки техники Вооруженным силам Украины были прогнозируемы, но кардинально не скажутся на ходе военных действий. Об этом сообщается в эфире «Россия 24».

«Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса — я говорю не только о вооруженных формированиях Украины, я говорю и о западном кураторстве», — подчеркнул врио главы ДНР.

По словам Пушилина, сейчас не наблюдается предпосылок, что поставки вооружений украинским военным сократятся в ближайшее время.

«Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению», — обратил внимание Пушилин.

Врио главы республики считает, что говорить, что выделение Киеву военной помощи странами Запада не отобразится на безопасности военнослужащих и гражданского населения, было бы неправильным.

«Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет», — заключил он.

До этого Пушилин отмечал, что Артемовск подвергается хаотичным обстрелам ВСУ, ситуация складывалась горячая.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Операция на Украине
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