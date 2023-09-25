Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки БПЛА на российский регион

Дежурные средства противовоздушной обороны около 9:00 25 сентября предотвратили атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что была предотвращена атака по Белгородской области России, дрон уничтожен.

Также Минобороны сообщало, что в ночь на 25 сентября и утром этого дня российские системы противовоздушной обороны перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, над Крымом, Брянской и Курской областями.

Губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее подтвердили попытки ВСУ атаковать беспилотниками российские регионы.

В свою очередь агентство РИА Новости сообщало, что в ночь на 25 сентября силы противовоздушной обороны предприняли меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата над Тульской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.