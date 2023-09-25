Российские войска успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении у села Урожайное. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

Отмечается, что подразделений 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России под командованием заместителя командира взвода с позывным «Большой» отразило атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины, которых было значительно больше.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности пять российских военнослужащих, двоих из которых ранило во время этого боя, противостояли 12 украинским штурмовикам. Командир подразделения с позывным «Большой» принял на себя основную тяжесть боя, находясь на виду у украинских солдат и ведя по ним постоянный прицельный огонь, еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли штурмовую группу в очередной попытке атаки на российские позиции в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.