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Войска РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: пять бойцов ВС РФ отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их бежать

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РИА Новости

Российские войска успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении у села Урожайное. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

Отмечается, что подразделений 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России под командованием заместителя командира взвода с позывным «Большой» отразило атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины, которых было значительно больше.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности пять российских военнослужащих, двоих из которых ранило во время этого боя, противостояли 12 украинским штурмовикам. Командир подразделения с позывным «Большой» принял на себя основную тяжесть боя, находясь на виду у украинских солдат и ведя по ним постоянный прицельный огонь, еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли штурмовую группу в очередной попытке атаки на российские позиции в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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