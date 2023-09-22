Азербайджан обвинил Армению в военном исходе конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о достижении всех целей в операции в Нагорном Карабахе и обвинил Ереван в том, что конфликт в регионе завершился военным путем, сообщает ТАСС.

«Азербайджан достиг всех целей, поставленных в рамках антитеррористических мероприятий. Если бы Армения выполнила обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что так не произошло, виновата только Армения», — заявил Байрамов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что в Нагорном Карабахе находятся военные армянской армии не соответствуют действительности.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.