Швеция договаривается об обучении летчиков ВСУ на истребителях в Чехии

Согласно информационному агентству СТК, Швеция в настоящее время ведет переговоры с Украиной о возможности обучения украинских летчиков пилотированию сверхзвуковых истребителей Gripen, а также использованию систем, установленных на этих истребителях, в Чехии.

Военно-воздушные силы Чехии в настоящее время располагают эскадрильей из 14 истребителей Gripen, которые арендованы республикой у Швеции и используются, в том числе, для охраны воздушного пространства Словакии. Чешское правительство активно участвует в программе обучения украинских военнослужащих, и ранее был одобрен план, согласно которому около 4 тысяч солдат Вооруженных Сил Украины пройдут курсы подготовки в Чехии до конца текущего года. Половина из них уже успешно завершила обучение.

Чехия также заявила о своем намерении продолжать оказывать военную помощь Украине, как сообщили представители министерства обороны страны.

Республика передала Украине военную технику, включая лицензионные советские разработки, которые не использовались и не планировались использовать национальными вооруженными силами Чехии.

За эту помощь Прага получила компенсацию от западных союзников, превышающую сумму оказанной военной помощи Киеву, как отмечает агентство.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.