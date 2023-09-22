Байден заявил об отсутствии альтернативы продолжению военной помощи США Украине

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии альтернативы продолжению военной помощи Украине, которую ей оказывают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать перспективы выделения Киеву новых крупных пакетов помощи со стороны Вашингтона на переговорах в составе делегаций с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я рассчитываю на здравое суждение конгресса Соединенных Штатов. Альтернативы (продолжению оказания помощи) нет», — сказал Байден в ответ.

22 сентября Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден находится «в кармане» у Зеленского. По ее словам, главе Украины стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.