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В Великобритании оценили вероятность нового наступления украинской армии

Бывший агент MI6 Крук: ВСУ откажутся от нового наступления по приказу Зеленского

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Reuters

Вооруженные силы Украины откажутся идти в новое наступление в случае получения соответствующего приказа от Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.

«Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление», — сказал он.

Крук добавил, что Украине не удалось добиться никаких результатов на передовой, а ВСУ оказались практически уничтожены. При этом он отметил, что в настоящее время также очевидно, что Россия, напротив, имеет большие резервы и обладает в достаточном количестве новыми видами оружия.

Накануне лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш заявлял со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж.

18 сентября украинский военнослужащий рассказывал испанской газете El Pais, что первая фаза контрнаступления украинских войск стала катастрофичной. По словам бойца, в начале лета контрнаступление отметилось так называемыми мясными штурмами. Он также указал, что были потеряны десятки единиц бронетехники.

Журналист Джек Детч из издания Foreign Policy также говорил, что у ВСУ осталось около шести недель до наступления сезона непогоды, который может затруднить ведение боевых действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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