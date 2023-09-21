ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Глава региона уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Один снаряд попал на территорию одного из предприятий, также осколками был поврежден автомобиль.

«Подворовой обход территории продолжается», — указал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли населенный пункт Вязовое Краснояружского района. Он отмечал, что в результате атаки никто не пострадал, однако снаряд попал в частный жилой дома.

20 сентября Гладков заявлял, что украинские военные обстреляли автомобили с людьми, которые ехали по трассе в Белгородской области.

Вечером 18 сентября губернатор региона сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над Белгородской областью.

17 сентября Гладков информировал, что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.