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В НАТО заявили, что Североатлантический альянс останется региональным блоком

Столтенберг: НАТО останется региональным блоком, нет плана расширяться глобально

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США, заявил, что НАТО останется региональным блоком, передает ТАСС.

Он отметил, что Североатлантический альянс не планирует расширяться глобально, за пределы Европы.

«Только страны Европы могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны)», — сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую поддержку Украине на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами.

Столтенберг считает, прекращение поддержки Украины обойдется западным странам «значительно дороже в долгосрочной перспективе».

При этом Столтенберг заявил, что не может спрогнозировать сроки завершения украинского конфликта.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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