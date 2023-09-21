В США заявили о несоразмерно больших потерях ВСУ у Работино

Число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе продвижения в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет расти на фоне риска ослабевания западной поддержки. Об этом пишет американская газета New York Times.

После изучения спутниковых снимков с фронта журналисты отметили, что, хотя точное число потерь ВСУ неизвестно, цена за продвижение украинских войск к населенному пункту «непропорциональна площади отвоеванных земель».

В материале NYT указано, что валютой украинского контрнаступления стали боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни.

В статье также отмечается, что без решительных успехов в ходе украинского контрнаступления поддержка Запада может ослабнуть, и ВСУ могут столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении боевых действий.

Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш также заявлял со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж.

До этого журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft высказывал мнение, что ситуация в США для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась после провала контрнаступления.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».