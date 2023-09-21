В Минобороны РФ назвали число находящихся в расположении миротворцев мирных жителей

В расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе после полного прекращения боевых действий остаются 1340 мирных граждан, рассказали в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в их числе 607 детей. Всех эвакуированных из зон боевых действий российские миротворцы обеспечивают питанием и местами для отдыха.

В МО подчеркнули, что российский миротворческий контингент непрерывно взаимодействует с Баку и Степанакертом для предотвращения кровопролития и обеспечения безопасности мирного населения.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября в Баку заявили о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В тот же день российское оборонное ведомство информировало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.