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Азербайджан вел переговоры с Италией о закупке оружия

La Repubblica: Азербайджан несколько месяцев вел переговоры с Италией о закупке вооружений

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Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджан уже некоторое время ведет переговоры о закупке крупномасштабных вооружений с Италией. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

В списке желаемых покупок Баку — учебно-тренировочные самолеты, штурмовые винтовки, зенитные самоходные установки, батареи зенитно-ракетных комплексов, транспортные самолеты и карманные подводные лодки, Их общая стоимость оценивается в 1-2 млрд евро, говорится в статье.

Издание отмечает, что переговоры ведутся по линии министерств обороны Азербайджана и Италии, при чем указывается, что события в Нагорном Карабахе представляют проблему для итальянского правительства, так как все контракты заблокированы в связи с законом, запрещающим продавать оружие стране, находящейся в состоянии войны. Поэтому Баку начал искать альтернативных производителей в Турции и Израиле, заявляет La Repubblica.

В статье также говорится, что эта ситуация может негативно сказаться на поставках азербайджанского газа в страну.

Ранее президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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