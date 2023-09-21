В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку отрицает это

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают улицы Степанакерта. Об этом сообщается на сайте МВД Нагорного Карабаха, передает «Интерфакс».

«ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, начала вести обстрел из различного стрелкового оружия с окрестных районов Степанакерта», — рассказали в МВД республики.

В ведомстве также сообщили, что звуки стрельбы слышны в центре Степанакерта. Ранее об этом сообщали местные Telegram-каналы и публиковали видео со звуками стрельбы.

В свою очередь Минобороны Азербайджана, как передает РИА Новости, отрицает обвинения в обстреле города. Там утверждают, что «информация о наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта – «Газета.Ru»), полностью ложна и имеет дезинформационные цели».

Степанакерт находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). В городе расположены все законодательные, исполнительные и судебные органы власти НКР.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.