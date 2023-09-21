Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку отрицает это

МВД НКР заявило об обстреле ВС Азербайджана Степанакерта, Баку отрицает это

close
100%
Айк Арутюнян/РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают улицы Степанакерта. Об этом сообщается на сайте МВД Нагорного Карабаха, передает «Интерфакс».

«ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, начала вести обстрел из различного стрелкового оружия с окрестных районов Степанакерта», — рассказали в МВД республики.

В ведомстве также сообщили, что звуки стрельбы слышны в центре Степанакерта. Ранее об этом сообщали местные Telegram-каналы и публиковали видео со звуками стрельбы.

В свою очередь Минобороны Азербайджана, как передает РИА Новости, отрицает обвинения в обстреле города. Там утверждают, что «информация о наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта – «Газета.Ru»), полностью ложна и имеет дезинформационные цели».

Степанакерт находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). В городе расположены все законодательные, исполнительные и судебные органы власти НКР.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях