МО РФ рассказало о 30 дронах ВСУ, сбитых расчетом ЗРК «Оса-АКМ» за время СВО

Министерство обороны РФ сообщило, что расчет ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа за время проведения специальной военной операции на Украине сбил 30 дронов ВСУ на Краснолиманском направлении. Ведомство также выложило ролик с кадрами работы этого расчета.

Командующий расчетом с позывным «Кэш» рассказал, что за 2,5 месяца боев расчет сбил 21 украинский БПЛА. По словам бойца, чаще всего приходится сбивать штатные разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ «Фурия» и «Лелека».

Сообщается, что за время боевого дежурства ЗРК может поразить до шести целей, после чего его направляют на перезарядку. Водитель комплекса отметил, что мощный двигатель позволяет этому вездеходу преодолевать «любые преграды, даже водные».

До этого греческие власти аннулировали соглашение с РФ на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса». По информации издания pronews.gr, правительство Эллинской республики решило отказаться от «программы поддержки вооружений», то есть закупки запчастей и услуг, и «не подписывать новые контракты» (FOS)».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.