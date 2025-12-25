На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили встречу Путина с бизнесом

Песков: предновогодняя встреча Путина с бизнесом была содержательной
Сергей Бобылев/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса была содержательной. Участники встречи обсудили вопросы, которые интересуют и волнуют предпринимателей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент комментировал выступления представителей бизнеса. Кроме того, Путин поручил правительству проработать ряд вопросов.

«Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления»,— отметил Песков.

Путин встретился в Кремле с предпринимателями накануне поздно вечером. Как отметил Песков, встреча имела «исключительно деловой и прикладной характер». В ней участвовали главы частных компаний и предприятий с госучастием, а также представители экономического и соцблоков правительства, администрации президента и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Уточняется, что участники обсудили такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политику, которую ведут компании, направленную на поддержку рождаемости, инвестиционную активность предприятий.

Песков добавил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил главу государства на 35-й съезд организации весной будущего года.

Ранее Песков объяснил закрытый формат встречи Путина с бизнесом.

