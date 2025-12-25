На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян миф об одной из причин ухудшения памяти

Medicine: жир вокруг внутренних органов не связан с деменцией напрямую
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Избыточное накопление висцерального жира не связано напрямую со снижением когнитивных функций у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Хэйлунцзянского университета китайской медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine.

Авторы проанализировали данные 1323 жителей США в возрасте 60 лет и старше, собранные в рамках обследования NHANES за 2011-2014 годы. Для оценки висцерального ожирения использовали индекс висцеральной жировой ткани (VAI). Этот показатель рассчитывается по окружности талии, индексу массы тела, уровню триглицеридов и «хорошего» холестерина HDL. Когнитивные функции оценивали с помощью тестов на память, речевую беглость и скорость обработки информации.

На первом этапе анализа более высокий VAI был связан с худшими результатами, прежде всего по скорости мышления и вниманию. Однако после учета социально-демографических факторов, образа жизни и сопутствующих состояний — включая гипертонию и нарушения липидного обмена — эта связь перестала быть статистически значимой. Это указывает на то, что ранее наблюдавшиеся различия объясняются не самим объемом висцерального жира, а связанными с ним кардиометаболическими и социальными факторами.

Исследователи отмечают, что полученные данные не отменяют вреда висцерального ожирения для здоровья в целом, но уточняют его вклад именно в процессы когнитивного старения.

Ранее врач предупредил, что жир на животе может снижать качество спермы.

