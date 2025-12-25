На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Подмосковья умер, потому что скорая не смогла подъехать к его дому

В Подмосковье мужчина умер, потому что авто с медиками не смогло проехать к дому
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мужчина умер, потому что автомобиль медиков не смог подъехать к дому из-за большого количества припаркованных машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

«47-летнему мужчине из Котельников стало плохо. Скорая приехала быстро, но более 10 минут не могла проехать к дому в ЖК из-за неправильно припаркованных авто. Фельдшеру и очевидцам пришлось тащить мужчину около 200 метров до машины скорой помощи», — говорится в публикации.

По данным канала, автомобиль с пациентом не смог быстро выехать из двора из-за образовавшегося затора. Мужчина умер. После произошедшего его семья обратилась в полицию, а местные жители начали прокалывать колеса автомобилям, перекрывающим проезд.

До этого во Владивостоке водитель не пропускал скорую помощь, которая ехала на срочный вызов. Сотрудники экстренных медицинских служб запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель легковой машины блокирует проезд скорой помощи, у которой в момент движения включена сигнализация и проблесковые маячки.

Ранее в Приморье автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка.

