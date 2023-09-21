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Во Львовской области произошли взрывы

Глава ОВА Козицкий сообщил о взрывах во Львовской области

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Shutterstock

Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о взрывах, прогремевших на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. После этого взрывы прогремели во многих регионах.

«Взрывы произошли в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Козицкий о своем регионе в Telegram-канале.

Глава областной военной администрации Львовской области добавил, что соответствующие службы направились на место происшествия.

Удары по инфраструктуре Украины со стороны Вооруженных Сил РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по утверждению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в разных регионах Украины, иногда — по всей стране.

Также сегодня ночью Министерство обороны России сообщило, что украинские власти предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей

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