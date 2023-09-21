Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский отряд FPV-дронов за год поразил более 100 единиц военной техники ВСУ

ТАСС: российский отряд FPV-дронов за год поразил более 100 единиц техники ВСУ

close
100%
«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника. Об этом командир отряда БОБР рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, за год отношение к применению FPV-дронов изменилось, а за последние три месяца изменилось кардинально. Причиной таких изменений стало то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, насколько FPV-дроны могут быть эффективны при ударах по бронированной технике и пехоте.

Командир отметил, что сейчас ни одного дня не проходит без работы FPV-расчета. За год отряд БОБР уничтожил и повредил более сотни единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты Bradley американского производства, пикапы. Также было поражено более батальона живой силы ВСУ.

Участие FPV-дронов в боевых действиях, сказал командир БОБР, изменило поведение противника во время контрнаступления. Так, в начале контрнаступления ВСУ двигались почти маршем, колоннами, сейчас же противник не приближается близко к линии боевого соприкосновения и перемещается в основном в ночное время. Бронированная техника ВСУ стала оборудоваться системами радиоэлектронной борьбы. Вражеская пехота сейчас передвигается по одному, по двое.

Командир подчеркнул, что расход дронов непосредственно зависит от обстановки на фронте. Так, за сутки может быть выпущено от 1-2 до 20-30 беспилотников. В последнее время в месяц используется около тысячи дронов.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские бойцы начали использовать FPV-дроны «Упырь», которые производят за счет присылаемых гражданами страны средств.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях