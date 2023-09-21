Российский отряд FPV-дронов за год поразил более 100 единиц военной техники ВСУ

Российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника. Об этом командир отряда БОБР рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, за год отношение к применению FPV-дронов изменилось, а за последние три месяца изменилось кардинально. Причиной таких изменений стало то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, насколько FPV-дроны могут быть эффективны при ударах по бронированной технике и пехоте.

Командир отметил, что сейчас ни одного дня не проходит без работы FPV-расчета. За год отряд БОБР уничтожил и повредил более сотни единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты Bradley американского производства, пикапы. Также было поражено более батальона живой силы ВСУ.

Участие FPV-дронов в боевых действиях, сказал командир БОБР, изменило поведение противника во время контрнаступления. Так, в начале контрнаступления ВСУ двигались почти маршем, колоннами, сейчас же противник не приближается близко к линии боевого соприкосновения и перемещается в основном в ночное время. Бронированная техника ВСУ стала оборудоваться системами радиоэлектронной борьбы. Вражеская пехота сейчас передвигается по одному, по двое.

Командир подчеркнул, что расход дронов непосредственно зависит от обстановки на фронте. Так, за сутки может быть выпущено от 1-2 до 20-30 беспилотников. В последнее время в месяц используется около тысячи дронов.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские бойцы начали использовать FPV-дроны «Упырь», которые производят за счет присылаемых гражданами страны средств.

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