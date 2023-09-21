Несмотря на наличие современных западных танков и техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время своего контрнаступления натолкнулись на оборону, какой не было в Европе после Второй мировой войны, сообщает газета New York Times (NYT).

Когда украинские войска, говорится в статье, начали сопровождаемое «мясными штурмами» наступление, то они, даже имея значительные поставки современных западных танков и техники, столкнулись с очень хорошо подготовленной обороной Российской армии. Такой обороны, особо подчеркнуло издание, не было в Европе за последние 80 лет со времен Второй мировой войны.

Газета отметила, что ход украинского контрнаступления продолжает оставаться неясным.

Ранее бывший советник главы министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России могут дойти до Киева, если это потребуется для завершения конфликта. ВСУ не смогут остановить Российскую армию.

Он также добавил, что при этом президент России Владимир Путин хочет избежать эскалации кризиса, которая может привести к прямому столкновению с США и НАТО.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.