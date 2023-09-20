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В США заявили, что Украина не получит дальнобойные ракеты ATACMS в обозримом будущем

Fox News: Украина не получит от США ракеты ATACMS в обозримом будущем

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS. Об этом в социальной сети X заявил пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников.

»Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил в Крыму и других удерживаемых Россией территорий», — сказано в сообщении.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса сообщал, что все американские ведомства одобрили поставку ВСУ американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом.

До этого агентство Reuters, со ссылкой на представителя американской администрации, сообщало, что президент США может объявить в четверг о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявлял, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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